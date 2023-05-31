對於股東關切地緣政治風險議題，聯電董事長洪嘉聰坦言確實是敏感問題，但聯電除了台灣外，在中國大陸、新加坡、日本等地均有設廠，已作好產能分散布局。劉啟東指出，南科P6廠和新加坡新廠則是未來2年的擴產重心。

對於下半年展望，簡山傑表示，上半年庫存調整持續進行中，但進度比預期緩慢，景氣未見明顯復甦。劉啟東進一步指出，第三季市場氛圍沒有明顯改變，下半年未見強勁復甦跡象，在成本方面亦有調薪等部分不利因素影響，其中夏季電價預估影響獲利率1～2個百分點。

就應用面狀況，劉啟東指出智慧手機市況較差，PC也不算太好，車用及工業用雖較好，但可能因庫存建置完備，需求亦見觸頂停滯。以製程來看則以8吋較不理想、稼動率偏低，12吋28奈米OLED驅動IC產能仍供不應求，下半年12吋稼動率有望回升至9成。

劉啟東表示，聯電在景氣低迷期會堅守價格，但會支持長期合作客戶，不會讓客戶喪失市場及競爭力。由於上半年市況不佳，首季毛利率降至35％，會致力鞏固特殊製程市場，在景氣低迷期減緩價格競爭影響，希望毛利率能維持逾35％表現。

擴產計畫方面，劉啟東指出南科P6廠為今年擴產重心，月產能至年底將達2.7萬片，明年進一步擴增至3.2萬片。總投資金額50億美元的新加坡Fab 12i P3新廠，預期2024年底或2025年初試產，初期月產能目標2萬片，進度較先前預期遞延1季、產能亦下修1萬片。

而中國大陸子公司聯芯方面，聯電預期今年將完成股份回購、成為全資子公司，預期明年上半年月產能自2.7萬片增至3.2萬片。日本子公司USJC則攜手日本電裝公司（DENSO）以12吋晶圓製造絕緣閘雙極電晶體（IGBT），未來評估持續擴產可能性。