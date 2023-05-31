世界羽聯BWF超級500系列泰國羽球公開賽，首輪寶島男單一哥周天成與上周在馬來西亞大師賽打進到4強的同胞林俊易對壘，經過3局較量，周天成18比21、21比17、21比12後來居上奪勝。

周天成目前世界排名第7，林俊易第22，這是雙方首次在BWF世界巡迴賽賽事交手，兩人打了超過1小時才分出勝負，首局林俊易透過連得6分站上領先，周天成在該局中後段追上，該局尾聲雙方18比18平手後，林俊易連搶3分，率先搶下一局。

第2局周天成先取得領先，林俊易也三度追上分數，但在雙方7比7再度平手後，周天成透過5比0高潮拉開差距，保持領先到收下該局；第3局決勝局，兩人一開始拉鋸了一下，3比3後周天成連得2分要回領先，接下來林俊易最近就是追到1分差未能超車，周天成搶下16強席次。

接著還有女單白馭珀和許玟琪、男雙李洋／王齊麟等台灣好手出賽，爭取晉級機會。