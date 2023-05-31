詐欺集團的犯罪工具遭拍賣。（翻攝畫面）

士林分署拍賣舊硬幣紙鈔等物品，強調只要銅板價就能帶走，還可以刷卡。（翻攝畫面）

法務部行政執行署士林分署6月6日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的包括一部2010年出廠，的黑色BMW自用小客車及50多件懷舊兼具投資價值的各國舊硬幣紙鈔及飾品等。另外還有一台黃牌重機及具投資價值的公司股份、股票等；不動產部分有位於汐止「日月光社區」樓中樓豪宅、3個平面停車位及南港、大同、北投、士林、淡水等地區土地，士林分局強調，拍賣會無論動產及不動產底價絕對划算。

士林分署強調，部分動產則採變賣方式進行，變賣物件無須競價、直接購買，每個物件都是唯一，數量有限，歡迎民眾把握本次聯合拍賣會的機會，踴躍參與，相關應買條件請詳閱士林分署拍賣公告。

士林分署表示，本次拍賣會最受矚目的標的莫過於前立委李慶華位於汐止區「日月光社區」的樓中樓豪宅，底價2735萬，還有3個平面停車位，首創VR看屋已獲得民眾廣大的迴響。另外當天拍賣的黃牌重機價格更是親民，有興趣的民眾只要出價，就有機會將性能好、車況佳的重機騎回家。另外，本次拍賣會士林分署持續與士林地檢合作拍賣士詐欺案犯罪工具，黑色BMW自用小客車，價格低於市價。

6月6日拍賣會將再代為變賣因刑事確定判決所沒收具投資及懷舊價值的各國舊硬幣紙鈔、黃金紀念鈔、鼻煙壺及手錶等52項物件，其中有些物件只要「銅板價」就能帶回家，無須競價，還可以刷卡。士林分署為了讓大家能盡情地選購，特地延長本次變賣物件之時間，當天下午2時30分至4時大家都可以到士林分署實地鑑賞想要買的物件。