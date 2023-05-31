台灣女星謝依霖過去在《康熙來了》表演「一秒變格格」走紅，又被網友封為「Hold住姐」，2013年她到大陸演出電影《小時代》，不僅提高知名度，又與楊冪等人成為好姊妹。昨(30日)她在微博發文說有新聞寫她3年沒工作，楊冪看到了就立刻替她找工作，因此有機會回來上大陸綜藝節目，讓她開心直呼要一輩子纏住楊冪。

電影《小時代》曾被譽爲年輕版的《慾望城市》，由郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖4人主演，她們也因此被稱作「時代姊妹花」，拍戲期間常在網上分享搞笑的互動，而其中謝依林和楊冪戲終情未散，最近謝依霖開心宣布重回大陸綜藝節目，更透露有這機會其實是楊冪一手促成的。

謝依霖坦言產後3年幾乎沒工作。（圖／中時資料照片）

謝依霖昨晚感慨發文說：「前陣子有新聞說我三年沒工作，楊小姐馬上積極幫我找工作，真的好感人，我愛你楊冪面惡心善第一名，沒有啦面也善！總而言之～我回來啦，開心死」，最後更欣慰表示身為媽媽會努力賺錢養家，楊冪也逗回：「愛你啊hold麼麼」，引來網友大讚：「時代姐妹花永遠不分家」、「冪你真好」、「楊冪你好好，愛你永遠值得」、「又漂亮又善良又可愛的楊小冪」。

謝依霖發文。（圖／翻攝自謝依霖微博）

而謝依霖2018年和老公Green結婚後就淡出螢光幕，直到去年才逐步復出，最近更和謝金燕等人參加《來吧！營業中2》，結下好交情。去年她發文表示，生了第二胎後有天發現老公眼睛怪怪的，有一邊垂下來打不開，檢查後發現是胸腺腫瘤導致「重症肌無力」，開刀後以為好轉，沒想到某天變成老公嘴巴張不開，再次就診後才發現這個病無法徹底痊癒，只能一輩子和它和平共存，謝依霖坦言一度因此崩潰，但目前老公病況算穩定，兩人也決定勇敢走下去，「且行且珍惜」。