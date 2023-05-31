關山工商張欣怡(右二)獲總統教育獎，左起關山工商校長王怡婷、台東縣長饒慶鈴、張欣怡、張欣怡母親。(蔡旻妤攝)

張欣怡熱愛跑步。(關山工商提供／蔡旻妤台東傳真)

關山工商張欣怡獲總統教育獎，全校師生都替她開心。

關山工商綜合職能科高三學生張欣怡，雖然有輕度障礙，她熱愛跑步並堅持練習，猶如電影〈阿甘正傳〉主角。她的優異表現獲選今年夏季特奧國家代表隊，而她假日還到便當店打工、補貼家用，成為今年花東唯一獲總統教育獎高中生。

流淚也要堅持跑下去 關山工商阿甘女孩張欣怡獲總統教育獎

「因為我真的很喜歡跑步！」張欣怡因先天體質較虛弱、加上腳踝舊傷不時復發，但抱持著熱愛跑步的信念讓她在運動這條路堅持下去，她不僅僅蟬聯高中三年1500公尺的女子冠軍，在教練黃沐屏協助下順利通過選拔賽，6月將代表台灣至德國參加2023年夏季世界特殊奧運運動會。

張欣怡說，去年在特奧800公尺獲得金牌，今年將赴德國比賽，也是她第1次出國，很期待，希望能為關山工商、為台灣爭光。

台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐今天到關山工商為張欣怡貼紅榜，饒慶鈴還送給她1雙跑鞋，「很高興今年台東縣有史以來出了2位總統教育獎得主」。饒慶鈴稱讚張欣怡克服先天缺憾、勇往直前的毅力，「每個人起跑點不一樣，只要堅持一定可以突破自己」。

關山工商校長王怡婷說，對欣怡的印象，就是她日以繼夜在操場奔跑的身影，而欣怡在一次運動會摔倒、直呼「很痛」，卻又馬上站起來繼續跑步，把小事當作大事堅持練習，必然有所成就。

擔任張欣怡2年導師的張孜文說，欣怡個子雖然小、卻很有活力，對生活中各項挑戰充滿熱忱，直直地朝目標邁進。她也會適時鼓勵、安慰同學，是班級中穩定的力量。