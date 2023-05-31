蒜頭蛤蜊雞風味為非油炸物口感酥脆，不含防腐劑。(乖乖提供)

剝皮辣椒雞系列使用非基因改造玉米製成，香辣脆爽。(乖乖提供)

吃乖乖也嗑鍋，登錄發票還有機會抽中Switch主機和最新薩爾達王國之淚遊戲片。(乖乖提供)

零食口味近年來不斷推陳出新，跨界聯名只求搶攻消費者心佔率，市場上也不斷有經典合作的聯名款持續出現。這個夏天，更是有龍頭代表－國民零食「乖乖」，和連鎖餐飲王品集團「尬鍋」強強聯手，推出兩款超強聯名口味，分別為「乖乖玉米脆條剝皮辣椒雞」和「孔雀香酥脆蒜頭蛤蜊雞」，濃郁鍋物香氣及酥脆口感百搭又涮嘴，實測一入口停不下來，加碼截角還能兌換海鮮拼盤超划算，5／31起全台全家便利商店火熱上架。

根據民調，85.6％的民眾每個月會吃一次以上的火鍋，看準台灣民眾對於火鍋的熱愛，同時也讓火鍋控們就算在夏天也可以品嘗到同樣的好滋味，乖乖這次特別復刻了「尬鍋」人氣湯頭，推出的聯名系列包括了「蒜頭蛤蜊雞風味」、以及「剝皮辣椒雞風味」，一共兩種口味。首先登場的是孔雀香酥脆蒜頭蛤蜊雞，以香濃雞湯配上蒜頭香氣和蛤蜊鮮甜滋味，完美地複製了王品尬鍋人氣湯頭蒜頭蛤蜊雞湯的濃郁口感，下酒泡茶必備的零食班底必須是它。

另外深受吃貨們期待的還有這款「乖乖玉米脆條剝皮辣椒雞」。口感上以香濃雞湯配上微辣的剝皮辣椒，打造多層次味蕾饗宴，經典還原王品尬鍋經典剝皮辣椒雞湯，有了這包以後就算半夜在家追劇，也能和三五好友一起品嚐經典鍋物帶來的好滋味，共享歡聚時光。

乖乖與王品「尬鍋」聯名的兩款限定口味，消費者吃完後的包裝可別丟掉，只要憑包裝截角，到全台王品「尬鍋」消費任兩客套餐，就能招待尬鍋海鮮拼盤一份，數量有限，送完為止。

吃完零食還不夠過癮？沒關係，聽見大家的心聲，乖乖和王品「尬鍋」除了大玩零食聯名梗，5／22-6／30更加碼推出期間限定「乖乖奶油椰子霜淇淋」。將經典乖乖椰子口味變身霜淇淋，清爽不甜膩的口感讓人一吃就愛上外，只要在6／30前將限定口味霜淇淋照片上傳至社群分享，還有機會獲得尬鍋口味限量大包裝，大家快一起跟上這波台味聯名新風潮吧！發票登錄還可抽Swtich主機（含薩爾達最新遊戲片）、掛燙機、SONY藍芽耳機，以及乖乖新品整箱好禮！活動詳情請上尬鍋官網（https://reurl.cc/8jnROy）查詢。