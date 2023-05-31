苗栗縣政府展現縣內教育多元面向，在苗栗縣立巨蛋體育館規畫教育博覽會展示「國中技藝教育」、「原住民族教育」、 「藝術深耕」及「城市美學」多元學習成果。31日苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚111 學年度國中技藝 競賽各職群組前 3 名，強調技藝教育向下扎根的重要性，期許苗栗的每一個學子都能發現天賦，培養一技之長。

苗栗縣多元教育博覽會以「美栗原力．藝遊貓裏」為主題， 集結國中技藝教育課程、原住民族教育原力再現、藝術與美感深耕苗栗藝術風情及城市美學貓裏故事等四大主軸，以展現國中技藝教育多元展能、原住民族教育交流共榮、全民原教與原住民族轉型正義推廣及各校發展在地美學特色的豐碩成果。

苗栗縣長鍾東錦等人到場共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

31日苗栗縣多元教育博覽會由泰興國小表演精湛的舞蹈「簧聲響起」，揭開序幕，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚在111學年度技藝競賽的化工、食品、家政、動力機械、商業管理、設計、電機電子、餐旅、醫護等職群獲得前三名的優秀學子，立委伍麗華、議員鄭碧玉、孫素娥、楊文昌、曾美露、原住民族委員會委員高美容、南庄鄉長羅春蓮、泰安鄉長陳吉基，以及許多國中小學校長也都到場關心多元教育成果。

鍾東錦首先感謝各國中學校積極推動技藝教育，讓苗栗的每一個學子都能發現天賦，適性揚才，以及原住民重點學校、原住民族事務中心，全力推廣全民原教與原住民族轉型正義，促進多元族群文化共榮。

鍾東錦表示，國中技藝教育啟發孩子想像力，將所學部分與生活結合創造無限可能，其中原住民教育也十分重要，不只有南庄、泰安、獅潭，甚至在頭份、竹南都會區也很多原民小朋友，因此重視原住民族的文化推廣及教育扎根，除了正著手進行的恢復原民處以外，也爭取竹南頭份原住民都會區活動中心盡速完成。

縣長強調，現在年輕人學一門技術相當重要，學習一技之長對將來職業或人生規畫發展有極大的幫助，除了多鼓勵孩子們參與技職教育課程以外，也期許在推動藝術與人文深耕的努力下，孩子培養美的內涵表現，未來縣府團隊將對於教育方面更加努力加油。

苗栗縣多元教育博覽會現場設有 90 個靜態展示攤位展現四大主軸的推動成果，展現國中技藝教育各職群特色與學生學習成果外，還有原住民教育成果海報區，展示苗栗縣原住民族教育資源中心執行成效，提升苗栗縣 居民對原教中心發展及執行成果的瞭解，並宣揚原教中心的重要性與發展性。

另有藝術深耕計畫參展學校38 校展出項目多元豐富成果，充分展現縣內山、海地景生態特色。城市美學則是鼓勵縣內學校深 耕地方文化特色亮點，以營造美感課程的學習環境為宗旨，結合地方資源、校內師資、環境、課程， 發展學校在地文化特色，展現出「貓裏．故事」的特有景致。

縣府教育處說，「學習品保，全栗共好」是苗栗縣整體教育發展目標，本次活動期許透過技藝教育、原住民族教育及藝術與美感教育，強化偏遠地區弱勢學生學習資源、積極提升苗栗縣學子學習成效、建構多元適性教育環境，開展學生天賦潛能，以創造教育新價值。