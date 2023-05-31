民進黨主席賴清德宣布新北市永和區立委選戰將支持無黨籍名嘴李正皓，讓黨內青年幕僚和基層強烈不滿，認為李曾涉嫌以私密影片威脅前女友，更發起連署要求黨中央說明，截至昨晚表單關閉前，共計788人參與。連署工作小組再發三點聲明，稱眾人對黨有期待，也對賴清德改革三枝箭有正面肯定，「但不願黨在此刻因為錯誤的人選，傷害黨的形象與改革初心。」

以國會助理為首的綠營青年政治工作者26日發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」的連署，呼籲提名小組重新評估是否禮讓李正皓。連署書內容更直言，「與曾經偷拍、控制威脅女性的的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」

截至30日晚間表單關閉前，共計有788位國會與議會助理、政治工作者及民進黨支持者參與。連署工作小組聲明重申，盼黨中央能慎重考慮是否與李正皓合作，因為李正皓始終在扭曲事實、偷換概念，沒有正面回應他企圖威脅女性一事，持續誤導社會大眾，毫無悔改之意，這樣的合作對象能展現民進黨的價值，得到選民的支持嗎？

連署工作小組強調，民進黨一直堅守的性別價值不能退縮。親密關係不再只是「私領域」議題，而是公共議題。近期的政治職人劇《人選之人》中，描述女性職場困境，及受到私密影像威脅的心情，劇的末尾許多人因公正黨主席的決定而感動。若民進黨要匯聚年輕候選人與造浪者的支持，那雙打算牽起並且一起迎向勝利的手，就不應該是趙昌澤的手。

連署工作小組指出，未來合作及徵召的機制應更加明確，不反對奇兵刺客，更尊重黨內的相關機制，只希望能將決策的機制、考量、標準更加的明確化，期盼未來在合作與徵召的過程中，黨中央能說明決策機制、審慎選擇不違背黨內價值的人物，避免爭議損害政黨形象。

連署工作小組指出，作為青年政治工作者，發起這份連署並不是為了分裂陣營，而是為了共同的未來，向所有選民辯證我們所應堅守的價值。「我們對黨有期待，也對主席的改革三枝箭正面肯定，但不願黨在此刻因為錯誤的人選，傷害黨的形象與改革初心。 」