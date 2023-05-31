2秒7下！花蓮四維高中「四維掌」睽違3年重出江湖

花蓮私立四維高中聞名全國的2秒7下「四維掌」受新冠疫情影響消失3年，今隨畢業典禮重出江湖，由於應屆畢業生踏入校園迄今從未見過實體的「四維掌」，但他們為延續傳統，畢業前夕觀看影片自學，如實呈現在典禮上，讓校方感動不已，直呼「這就是四維人的精神」。

四維高中今天在校園禮堂舉辦畢業典禮，儘管颱風攪局，仍澆熄不了畢業生的熱情，用嘹亮的歌聲唱著樂團蘇打綠的歌曲《當我們一起走過》，懷抱著感恩的心對師長致上深深的謝意，甚至在離開校園前，擁抱董事長黃淑怡跟校長蔡忠和。

花蓮私立四維高中今天舉辦畢業典禮，儘管颱風攪局，仍澆熄不了畢業生的熱情，離開校園前特別擁抱董事長黃淑怡跟校長蔡忠和。（羅亦晽攝）

由於四維高中往年畢業典禮，最引人注目的是整齊一致且俗稱「四維掌」的2秒7下拍手聲，3年前新冠疫情影響，畢業典禮改由班級自行線上舉辦，掌聲也隨之消逝，如今疫情趨緩，掌聲跟著典禮一起回歸，雖然聲響不如往年，卻讓校方相當感動。

黃淑怡指出，前幾年疫情影響，學校已3年沒有舉辦畢業典禮，當年踏入校園的學生也未見過學長姐的「四維掌」，如今疫情趨緩，這群孩子不僅能在離開學校前擁抱彼此，並將3年累積的喜怒哀樂發揮到極致，且他們為了維持學校傳統，在畢業前觀看影片自學，在典禮上盡力呈現，直呼「這就是四維人的精神」。

花蓮私立四維高中今天舉辦畢業典禮。（羅亦晽攝）

應屆畢業生張捷則詒說，大家對「四維掌」相當生疏，平常也沒有練習的機會，不過同學們為了畢業典禮，利用2周甚至是1個月的時間，拼命練習，過程雖然辛苦，但卻是四維的傳統，對每個人來說意義重大，同時她也感謝學校與師長的教導跟支持，讓他們能全力以赴完成自己想完成的目標。