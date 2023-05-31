歷時五年規畫的西門町遊客中心於31日開幕，首創旅客閱讀休憩空間及行李寄放服務，台北市長蔣萬安也來擔任一日站長，蔣萬安表示，西門町乘載老台北人記憶，他高中常來走逛，希望藉由優質服務，迎接疫後到來的國外旅客。

蔣萬安31日出席西門町遊客中心開幕，化身一日站長，他表示，西門町具有在地特色及美食，乘載老台北人記憶，他高中常來西門町，每次都到萬年大樓走逛，不管看喜歡的模型、雜誌，還有很多影城，包含樂聲、國賓等，也來品嚐阿宗麵線、楊桃冰、老天祿滷味等美食，留下美好回憶。

歷時5年打造西門町遊客中心，服務時間為每日下午1時到晚上10時。（張芷瑜攝）

蔣萬安也說，到新城市旅遊總會遇到很多問題，西門町遊客中心不只提供諮詢服務，也有休憩空間、手機充電站、自行車維修設備等，還設置性別友善廁所、哺乳室，讓民眾使用，此外，也提供行李寄放置物櫃，遊客不用再提著大包小包逛街，遊客中心也結合行動派出所，確保周邊治安，迎接疫情後的國外觀光客到來。

台北市觀傳局攜手警察局打造全新的西門町遊客中心31日開幕，除設有遊客諮詢服務櫃台、友善廁所，更首創旅客休憩閱讀空間及行李寄放服務，並有機動派出所進駐，共同打造友善旅遊空間、維護在地旅遊安全。（黃世麒攝）

觀傳局表示，原本在西門紅樓內的舊有遊客中心已關閉，所有服務都移至新館，歡迎民眾多加利用，西門町遊客中心後續也將推出打卡玩遊戲抽獎活動，有機會獲得北北基好玩卡景點暢遊2日券、美食禮券等好禮，邀請國內外旅客踴躍參與。

台北市觀傳局攜手警察局打造全新的西門町遊客中心31日開幕，除設有遊客諮詢服務櫃台、友善廁所，更首創旅客休憩閱讀空間及行李寄放服務（見圖），並有機動派出所進駐，共同打造友善旅遊空間、維護在地旅遊安全。（黃世麒攝）

觀傳局介紹，歷時5年打造西門町遊客中心，服務時間為每日下午1時到晚上10時，以滿牆綠意的植栽繪圖設計，搭配西門地區觀光地圖，1樓設有旅遊諮詢服務櫃台，以及西門町機動派出所，2樓是旅客休憩閱讀空間，提供中英日韓等不同語言的旅遊書，3樓提供旅客行李寄放服務，4樓做為辦公室使用。