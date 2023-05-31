美國民主黨總統拜登和國會共和黨領導人麥卡錫在達成債限協議後送交國會審議，儘管少數極右派共和黨議員揚言杯葛這個調高31.4兆美元債限的協議，但稍早前眾院程序委員會仍以7票贊成對上6票反對通過該法案。根據暫定的眾院投票時程，這項法案預計將在美東時間周三晚間8時30分左右進行全院表決。

根據這份長達99頁的法案，聯邦政府債務上限將暫停到2025年1月1日，與此同時，美國政府同意限制2024年和2025年的預算支出、收回未動用的新冠疫情相關經費、加快一些能源項目的許可程序，以及對美國貧戶的食品援助計畫將納入額外的工作規定。

CBO周二表示，在2024年至2033年的10年間，美國聯邦政府的自由裁量支出（discretionary spending）估將減少1.3兆美元，強制性支出估將減少100億美元，政府收入將減少20億美元，而公共債務的利息將減少1880億美元。