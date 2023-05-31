大亞集團2022年受到全球通貨膨脹和烏俄戰爭引起能源及原物料價格上漲的影響，在漆包線本業上自下半年起呈現衰退情勢，但在雙E（Emerging opportunity、Energy）策略的成長驅動下，去年仍創下合併營收267.49億元、淨利8.41億元亮眼佳績。在Emerging opportunity方面，雖大環境受升息影響，但大亞創投事業體布局得宜，績效反而較去年更佳，而在Energy產業發展上，位在台南七股區的太陽能案場，第一期85MW也於2022年底順利完工掛表發電，同時綠電銷售至民間企業亦展現實績；儲能事業則於去年正式加入台電AFC平台，目前已有10.5MW的儲能系統開始提供服務，同時取得光儲合一23.3MW的儲能案場，發電、售電及儲能在未來也將提供更多穩定的現金流使集團營運更加穩健成長。

展望2023年，沈尚弘表示，大亞集團成為從能源產生、傳輸、儲存到轉換及管理皆能提供完整解決方案的能源鏈管理，在面臨景氣充滿不確定性的經營環境下，大亞在電線電纜事業上除了積極的找尋新商機之外，也會同時注意風險管控並強化現金流量以因應外部局勢的挑戰，未來也會持續拓展能源佈局，持續開發位於台南七股區第二、三期各35MW等的新太陽能廠，朝向建置總容量300MW的目標邁進。儲能方面，光儲合一23.3MW案場預計在2023年第四季完工掛表，另旗下的大亞儲能科技公司也積極規劃大型E-dreg調頻備轉服務儲能案場，有助於未來穩定貢獻售電收入，短期儲能目標朝100MW目標邁進。