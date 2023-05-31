台中市食品藥物安全處日前啟動「鐵板燒暨排餐餐飲業」稽查專案，針對轄內20家鐵板燒及排餐餐廳稽查環境衛生，並抽驗18件食材產品。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市食品藥物安全處日前啟動「鐵板燒暨排餐餐飲業」稽查專案，在西屯區一家平價連鎖鐵板燒發現自製飲品「冬瓜茶」初驗、複驗皆不符衛生標準。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

物價飆漲，平價鐵板燒與排餐料理等庶民經濟受到歡迎，台中市食藥處日前針對轄內20家鐵板燒及排餐餐廳稽查環境衛生，並抽驗18件食材產品，訝然發現1家平價鐵板燒自製冬瓜茶初驗、複驗都不合格，而太平區一家鐵板燒也被查到菜單品名標示「香煎鱈魚」實則是大比目魚。

台中市食品藥物安全處日前啟動「鐵板燒暨排餐餐飲業」稽查專案，針對轄內20家鐵板燒及排餐餐廳稽查環境衛生，共抽驗18件食材產品，其中在西屯區一家平價連鎖鐵板燒發現自製飲品「冬瓜茶」初驗不合格，經複驗仍檢驗出腸桿菌科1300CFU／mL (標準：＜10CFU／ml)，不符衛生標準，違反食品安全衛生管理法第17條規定，依法裁處3萬元罰緩

而太平區一家鐵板燒菜單菜單標示菜品為「香煎鱈魚」，其品名應為「大比目魚」標示不合格，涉違反食安法第28條規定也依法裁處4萬元罰緩，未來將持續加強查驗餐飲業者食材及標示，為食安把關。

此外，食安處也稽查環境、製程與人員衛生，包括食品良好衛生規範準則(GHP)、標示查核及保存來源文件、食品業者登錄及投保產品責任險等，查核結果有常見缺失，如食品從業人員未依規辦理健康檢查、食材未離地、個人物品未分區放置等，經限期改正後均已複查合格。

食安處呼籲，標示特定魚種為品名者，如屬於「鱈形目」的魚種，方得標示為「鱈魚」，非屬該魚種規定而擅自標示，即屬標示不實，如經查獲，將依法處辦。