北市中正萬華區立委選戰，民進黨決定徵召在地議員吳沛憶參選，不過國民黨方面則是至今並未決定人選。議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平，以及國民黨發言人林家興，都傳出欲爭取黨內提名。對此郭昭巖31日表示，萬華區中屬於綠營的票倉部分，自己在2022年議員選戰中都獲得最高票，因此自己非常有自信，絕對有機會替國民黨收復中正萬華區立委席次。

郭昭巖表示，中正萬華選情一日多變，自己的好同事應曉薇也和大家分享她去年選舉底選舉時苦境甘來的心路歷程，「有一點曉薇講的很好，她很努力的想要開拓綠營票源。」郭昭巖說，對國民黨來說，誰有能力在萬華的綠營優勢區開拓票源，誰就是最適合的中正萬華立委參選人。

郭昭巖也用數據分析，將萬華分成六大次分區來看，其中有四個次分區（龍山、大理、東園、西園）是去年選舉時，民進黨陳時中得票數勝過蔣萬安市長的區域，可以把這些地方視作綠營的優勢區。郭昭巖說，自己在這四個區域中都獲得藍營最高票，甚至在東園、西園與大理這三個地方，更是打破藍綠界線，勝過所有政黨候選人的最高票，「這也是為什麼昭巖有自信認為自己絕對有機會為國民黨收復中正萬華立委席次的原因。」

郭昭巖直言，選戰考量的因素不外乎理性與感性，無論是數據導向的理性分析還是土生土長的感性取向，都能證明她為藍營在萬華的綠營優勢區，建立了2024勝選的灘頭堡，她更相信未來若能成功獲得立委提名，一定能為成為藍營的開路先鋒，光復中正萬華的區域立委席次，更能極大化總統與政黨票的得票。