路透社報導，如今，部分中國科技業主表示，他們需要進一步取得海外永久居留權或公民身分，才能避免中國企業在美遭受的限制及成見。

為防遭到中國當局報復，深圳科技業業主萊恩（Ryan）受訪時拒絕透露姓氏。他表示，他成立3年的軟體新創公司在東亞有約100萬名使用者，在北美也擁有龐大的用戶群，已達赴美國拓展事業版圖的階段。

不過，美中貿易爭端以及美國議員對愈來愈多的中企施加一項又一項的限制，讓他備感失望。

他表示，「這非常不公平…我們就像夾在兩塊餅乾中間的內餡」，還嘆說其他國家的競爭對手在試著拓展進入美國市場時，並未遭遇類似的問題。為了解決這個問題，萊恩正試圖在其他亞洲國家取得永久居留權。

路透社採訪7名中國科技企業家，當中多數曾在海外求學，也希望前往美國拓展事業。這7人全都在試著取得其他國家的永久居留權或公民身分，多數探索的選項包括香港、加拿大、日本、美國、新加坡等。

深圳商業顧問公司「北美生態系統研究所」（North American Ecosystem Institute）執行長彭家榮（Chris Pereira）表示，中國企業尋求在海外重新建立公司總部，甚至在公司定位上「去中國化」，已經成為一種趨勢。

美國前總統川普（Donald Trump）政府對所有中國輸美商品加徵關稅、著手制裁華為，或許推升了美中緊張局勢；但如今改由拜登（Joe Biden）執政，兩國摩擦仍有增無減，都在爭奪全球科技主導地位。

主要爭議點包括美國晶片出口管制以及資安問題。資安疑慮已使得中國北京字節跳動旗下短影音應用程式TikTok被美國聯邦政府禁用於公務機之中，更被蒙大拿州（Montana）全面封殺。

中國方面，北京最近則是要求關鍵中企停止購買美光科技（Micron Technology）產品，並大舉搜查外國顧問業者及盡職調查公司。

針對中企在美拓展事業的態度，美國商務部（U.S. Commerce Department）並未做出回應。

中國外交部在聲明中表示，部分西方國家欲將科技政治化，在例行性的科技和貿易合作設置阻礙，無益於任何一方，並對全球科技進步及經濟成長造成不利影響。