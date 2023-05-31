陳沂近期隔空砲轟鳳梨與王思佳等人，還將矛頭對準知名律師李怡貞，狂酸對方「最近很積極要蹭我」，未料如今再掀戰火，陳沂日前發文直指她是「當牆頭草的悲哀」，掀起網友熱議。

陳沂日前開酸「最近有個網紅律師，一直要蹭我，但因為太不紅沒理她，又跑來我的版上蹭」，接著點名律師李怡貞「要打官司，我真的不會找這種網紅律師，跟選補習班一樣」；對此，李怡貞留言回擊：「應該不少次有人最近在妳的版上tag我，我也都沒去回應，直到雞排妹要選舉這個議題我才回應」，接著反諷陳沂「如果你覺得我在蹭你，就不需要特別發一篇文讓我蹭，我實在不知道該感激還是該笑」。

對此，陳沂發文回應此事，她列舉李怡貞多起例子，像是「一下懷疑我買水軍，一下抱怨說我像宋慧喬掉了很多粉，一下說我鞭許藍方太小力是不是被收買？不然就是說我沒有節目可以上」，接著狂酸：「這就是當牆頭草的悲哀，颶風一吹妳就亂了方向」，還砲火猛烈表示：「討好別人是奴才在做的事」，最後強調想說什麼都是因為自己喜歡，不會因別人喜好而決定。

陳沂強調不要把自身價值觀加諸到別人身上，還要強迫對方接受，接著指出尊重愛慕虛榮的人生，如果能從流量和上節目得到快樂，但反觀自身快樂卻不是來自流量，而是能自由為人生做決定，接著語重心長表示：「繁華落盡轉眼成空，能留下的，不就是從頭到尾無愧己心的決定嗎」。