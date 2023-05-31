遠傳電信2022年合併總營收891.5億元，合併EBITDA307.9億元，稅後淨利96.1億元，年成長率分別達到4.5％、9.3％與5.3％，三項指標均創下近五年新高，EBITDA與稅後淨利年成長率並居業界之冠；若扣除2021一次性業外收入，遠傳電信稅後淨利實際成長22.1％，足以傲視全球電信業者，在英、美、日、韓等電信業者中一枝獨秀。

2022年遠傳電信稅後每股盈餘（EPS）為2.95元，財測達成率全數超標，總營收、EBITDA與EPS財測達成率分別為100.4％、101.1％與104.2％。

遠傳電信營運穩健，維持優渥股利發放政策，今年發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達110％，連續12年股利配發率超過100％，且今年至今市值漲幅達17.0％，為電信業之冠。

徐旭東表示，遠傳行動本業表現得很好，5G滲透率領先同業，為三大電信之冠，同時遠傳在綠色資通訊服務亦推出許多創新應用，如能源管理系統、智慧路燈、智慧校園、遠距診療等，以創新應用為全台打造更智慧的生活與永續城市。接下來預期未來電信市場會持續競爭，遠傳將持續以高品質的網路服務及多元創新科技應用，來創造差異化優勢，成為消費者第一首選。

井琪表示，在遠傳用戶持續升級5G，和大數據、人工智慧和物聯網發展新經濟的雙引擎強勁帶動下，2022年遠傳在總營收、獲利、新經濟營收、股價表現、顧客推薦度、員工滿意度、新業務發展等各項指標表現亮眼。遠傳數位轉型腳步持續邁進，以科技力、行動力推動永續發展，對內落實智慧節能、低碳營運，打造『最環保的網路』；更持續發展綠色資通訊應用，協助企業夥伴數位和淨零雙轉型，樹立電信業永續新典範。

遠傳電信轉型四年有成，新經濟服務表現亮眼，年營收成長率達18％，佔總營收19.4％，超越原訂目標。其中智慧資通訊業務的需求強勁，成長率達24％，超過了新經濟50％佔比，其中雲端服務業務和自主開發解決方案表現最為亮眼，年成長率分別為38％和29％，挹注新經濟營收成長。

遠傳電信結合數位雙生（Digital Twins）、大數據、AI技術，提供3D維度戰情資訊，協助管理者在虛實整合中做最佳化的管理，包含充電樁整合平台、智慧路燈管理系統、路口號誌不斷電等，班班有冷氣也完成了9縣市EMS能源管理系統的建置和使用，而5G遠距診療持續擴大，已遍及12縣市、35鄉鎮，服務超過3萬人次，今年更啟動了5G遠距診療2.0，以完善社區慢性病和長照服務；此外，遠傳電信也與高雄市合作3D街頭暴力預警及AI情資整合偵蒐平台、推出5G巡邏車為台灣首項5G切片技術應用，並與台北及澎湖合作5G救護車跨海視訊聯防；在在以科技力打造智慧韌性城市，嘉惠國人。

遠傳電信持續壯大生態圈，與各產業的頂尖企業合作，攜手微軟（Microsoft）、愛立信（Ericsson）、英特爾（Intel）等國際夥伴提升技術能量，加速先進技術應用；並與各縣市政府、公部門合作智慧城市專案，在新創面也成立「遠傳新創加速器」，第一期潛在商機即突破一億新台幣，加速拓展綠色資通訊。

遠傳電信在開拓多元消費者服務方面，已與娛樂版圖至影音內容公司和展演服務平台，攜手合作夥伴以「打造IP」為策略方向成立「米神國際」，致力於製作及投資高品質的台灣影視內容，讓台灣影視內容走向世界。此外，「遠傳心生活」APP已有逾500萬下載，合作夥伴遍及食衣住行各領域，數量超過百家，年導購金額破億，形成最堅強的行動生活圈，也是消費者的生活好夥伴。

未來遠傳電信與亞太電信若能順利完成合併，將有最速配的網路頻譜，雙方基地台整併可望降低設備重複投資、硬體汰舊留新，搭配節電技術與能源管理系統，達成更綿密、更廣的偏鄉網路覆蓋，同時每年用電可省8,600萬瓩，相當於110座大安森林公園碳吸納量，效益及經濟規模升級，對環境永續效益更擴大。

遠傳電信為台灣首家加入愛立信的「電信設備環保回收計劃」的電信營運商，回收率高達98％以上，回收破萬台超越目標，並啟動了「供應鏈碳盤查」，承諾到2030年供應鏈減排將達到16％。遠傳電信同時也是首家通過ISO20400永續採購指南的電信業者，並與廠商攜手推動「循環經濟工作坊」，共同創造循環經濟的創新模式與應用。

遠傳電信以科技和實際行動深耕ESG，帶頭從智慧到永續，運用AI大數據進行5G基地台選址，精準佈建和優化5G網路，極大化網路效益，同時以智能混頻和休眠技術，減少基地台用電，最高可節省46％基站耗能，等同於年減約5萬噸碳排放量；以AI大數據機動調整機房空調，年省約百萬用電度數；發展智能環控、節能永續的智慧建築管理平台。

展望未來，遠傳以電信本業為根基，轉型為新經濟科技服務公司，期許面對消費者，遠傳連結你我的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續，面對企業，以與時俱進的資通訊科技，協助每一家企業提高生產力、競爭力和永續力，成為企業數位轉型的最佳夥伴。