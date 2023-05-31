台新投信總經理葉柱均表示，荷寶於1929年在荷蘭創立，雖然具有近百年歷史，但荷寶持續順應時代，開發各類型前瞻性基金產品，尤其荷寶相當重視深度研究、嚴謹紀律和精密的風險管理，獨家研發的信用模型(Duration Times Spread) DTS-為業界廣為運用，因此享有「前瞻思維投資工程師」美名，在永續和量化兩大投資領域投入前瞻研究，精準掌握市場趨勢及回報潛力，台新投信未來將引進荷寶優質的基金產品，滿足投資人更多元化的需求。

葉柱均指出，荷寶擁有五大專長領域，永續投資：自1995年起，荷寶引領著全球永續投資，並於1999年與指數公司道瓊共同編製道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)，是全球第一個永續發展指數。荷寶是開發及推進永續投資研究與分析的開創者，包括早期的ESG 數據庫到近年的 SDG 投資框架和氣候分析框架。

此外，長久以來，荷寶走在ESG潮流的最前線，其貢獻深獲各界肯定，永續投資品牌第一，於2022-2023年連續二屆，獲得晨星分析師優選基金獎（台灣）-永續投資最佳基金公司。