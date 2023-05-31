LaLaport台中全館開幕後，文具控、愛書人不斷敲碗詢問的日系知名書店TSUTAYA（蔦屋書店）終於在明（6月1日）要正式開門迎賓，主打親子族群，廣達400坪的空間，陳列兩萬冊中外文藏書，以及充滿設計感的文具雜貨、兒童的智育玩具等，其中也包含許多蔦屋原創品牌小物，並結合「WIRED CHAYA茶屋」提供和洋料理，讓民眾一邊享受美食一邊閱讀。

日系知名書店TSUTAYA（蔦屋書店）LaLaport台中店6月1日要正式開門迎賓了。（馮惠宜攝）

蔦屋書店LaLaport台中店以挑高明亮的開放空間為設計靈感，讓人在書店感到無比舒適可以盡情享受閱讀的美好，店內收藏了各式主題書單涵蓋生活美學、旅行、藝術、人文等逾兩萬冊中外文藏書，書店亦規劃了「親子閱讀區」，讓爸爸媽媽可以陪孩子一同培養閱讀習慣，享受相處時光。親子區更販售智育玩具、童書繪本等，供家長選購。

蔦屋LaLaport台中店書店規劃了一整條的文具雜貨街。擺放著各式個性豐富的雜貨，為日常生活增添色彩。（蔦屋書店提供／馮惠宜台中傳真）

開幕期間更引進了多款日本特色書籍、文具品牌，例如日本「週刊少年雜誌」連載的日本人氣漫畫「東京復仇者聯盟」原創插畫商品等以及TSUTAYA原創文具品牌HEDERA與雜貨品牌LeLierre等。開幕期間亦聯合了台灣知名插畫家「Minghan H.」舉辦「有一天我突然飛了起來」聯名快閃展覽，未來也會不斷邀請新銳藝術家合作與展售。

蔦屋LaLaport台中店書結合「WIRED CHAYA茶屋」在台中首間門市，提供日本傳統的地方料理融合嶄新的西式元素提供道地的和洋折中的料理。（馮惠宜攝）

該店也結合「WIRED CHAYA茶屋」以Book ＆ Cafe的型態，提供讓人享受書香與美食相伴的悠閒閱讀用餐時光，這也是日本品牌「WIRED CHAYA茶屋」在台中首間門市，提供日本傳統的地方料理融合嶄新的西式元素提供道地的和洋折中的料理，此次獨家推出多款新品：北海道風燒肉丼、海鮮天婦羅石鍋飯等，來店用餐還可與書店借取書籍，讓民眾一邊享受美食一邊閱讀。