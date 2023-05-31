為了提升緊急外傷救護量能，台灣外科醫學會、台灣外傷醫學會及大千綜合醫院共同舉辦「高級外傷救命術(ATLS)訓練課程」，32位來自台灣北、中、南各醫院的醫師在2天的充實課程中，學習最新版的ATLS課程，並實際進行操作處置，最後還需通過測驗才可獲得證書，大幅提升醫師們對於緊急傷患的醫療救護能力。

大千綜合醫院為苗栗縣唯一的重度級急救責任醫院，承擔著苗栗重大外傷醫療的責任，深受台灣外傷醫學會肯定。因此，今年首次由台灣ATLS負責人羅崇杰教授率領多位資深講師前來大千辦理ATLS課程。

ATLS講師以不同的外傷情境教導學員。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

此次擔任講師並協助辦理課程的大千綜合醫院加護病房醫師袁國慶表示，參與課程的醫師來自直腸外科、神經外科、泌尿科、骨科、整形外科、一般外科、心臟外科、重症外科、急診醫學科、胸腔外科等不同專科的醫師進行學習與交流。

透過台灣外傷醫學會的專任講師，以不同的外傷情境，如呼吸道問題、休克、腹部及骨盆創傷、頭部外傷、脊椎傷害、熱損傷、兒童外傷、老年外傷、妊娠外傷、家暴外傷等內容授課。除了以小組課程互動討論方式進行之外，也實際操作使用各式急救器材及真人實地演練，讓學員學以致用，日後更能在緊急狀況下發揮所學。

緊急外傷的狀況多是複雜且危急，因此考驗著醫師們當下的應變處置能力及跨團隊的合作。袁國慶醫師表示，透過2天緊湊、嚴格的教育訓練，相信能充實大家的醫療救護量能，並期許日後在各自的工作崗位上，能持續守護民眾健康、挽救寶貴生命。