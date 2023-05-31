今嘉義縣議會總質詢，國民黨嘉義縣議員詹琬蓁追問水上大平台進度，質疑自2019年選舉提出至今還沒看到任何進展，批每次為了選舉才又有動作，根本是欺騙選民，要求縣府務實一點，盡快決定要不要做大平台，翁章梁雖說「可以高架化最好」，但也強調是委員會不同意，大平台是權宜措施，但面對詹琬蓁拿出「我保證，水上車站大平台計畫一定成功」看板要求簽署時，翁章梁直接拒絕，說「這是政策，不是政治」，近期水上大平台案就會辦地方說明會，會滙整鄉親意見。

詹琬蓁今秀出4年前定期會質詢水上大平台影片，說縣府4年前選舉時提出水上大平台計畫，過了這麼久，可行性研究連個影子都沒有，問翁章梁到底大平台會不會做？翁章梁說，他一直在交通部審議委員會爭取水上高架化，但一直沒辦法說服委員，坦言高架化比較好，但交通部不同意，大平台是權宜之計，也審慎進行規畫。

詹琬蓁進一步批大平台可行性研究案，要在市區規畫的路橋像賽車跑道「很扯」，依高密度、低密度方案規畫開發12層樓、7層樓的大樓，經費就要70億、60億元「錢從哪裡來？誰來經營？會不會變蚊子館？」，而當時水上鐵路高架化預估費用103億，卻能解決6個平交道和1個地下道問題，質疑如果鄉親不同意大平台計畫，是不是又要重來一次？到底水上鄉要等多久？

詹琬蓁反問民進黨在嘉義執政20年，要科學園區、工業區就有，為何鐵路高架化沒辦法？還說她保證，如果侯友宜當總統，她會盡所有能力去說服侯，說服所有中央人，水上鐵路就是要高架化，再問翁章梁大平台到底能不能做？並拿出看板要求翁章梁簽署，但翁章梁直接拒絕。

翁章梁重申，這是政策，不要政治化，政策都可以討論，指大平台可行性研究調整好幾次，光路型就討論好多次，目前所有規畫都符合相關法令，近期就會開說明會，也說如果可以高架化，他也希望高架化，且現在還有一個變數，就是南靖工業區，可以再討論、研究。

詹琬蓁指2010年起，縣府為了鐵路高架化、大平台就做過多次可行性研究，花了幾千萬元，要縣府不要再浪費錢，也建議公聽會直接辦公投，讓水上鄉民決定，不要一直拖，只會欺騙選民。