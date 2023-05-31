中國大陸軍事科學院研究員趙小卓5月31日在大陸《環球時報》撰文指出，第20屆香格里拉對話會將於6月2日至4日召開，來自數十個國家的防務高官和專家學者將雲集新加坡，就國際和地區安全問題闡釋立場、交流對話。根據目前公布議程，中國國務委員兼國防部長李尚福及美國國防部長奧斯汀等數十個國家的防務部門領導將出席會議。其中，李尚福部長演講的題目是〈中國的新安全倡議〉，奧斯丁演講的題目是〈美國在印太地區的領導地位〉。

趙小卓表示，近年來，香格里拉對話會逐漸成為美國防長闡釋地區安全戰略舞台。2012年潘內達在香會上首次提出「亞太再平衡」戰略，2018年馬蒂斯在香會上首次公開系統闡述「印太戰略」，其他年分美國防長演講，都是在這兩個戰略下圍繞如何拓展深化展開。雖然每年情況不一樣，但基本套路一樣，可概括為「三部曲」：

第一，把矛頭指向部分國家，渲染「安全威脅」，甚至「威脅」已經到了迫在眉睫的程度，為後面的展開做鋪墊。

第二，以美國為圓心、以與美國的遠近親疏為半徑畫圓，把地區國家分為三六九等。「盟國」是內圈，「夥伴國」是中圈，「其他國家」是外圈，重在拉攏盟友。

第三，強調美國的軍事舉措，包括加強軍事部署、投入軍事資源、強化與盟友的聯合演訓等，確保盟友對美軍的信心。

趙小卓稱，說到底，美國維護的是其自身霸權利益，絕不是亞太國家普遍受益的和平與發展。

如果說美國亞太安全戰略強調「戰爭」「分裂」「小圈子」，中國外交政策則強調「和平」「發展」「大家庭」。從構建人類命運共同體到全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議，從共同安全、綜合安全、合作安全、可持續安全，到重視各國合理安全關切、通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端、統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，強調的內容高度一致，那就是開放包容、和平發展、合作共贏。

中國的目標很清楚，就是要因應各國求和平、謀發展、促合作的共同訴求，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

趙小卓說，中國的理念並沒有停留在口頭上，而是落實在行動中。中國始終致力於有中國特色的熱點問題解決之道，堅持勸和促談，強調標本兼治，為推動地區熱點問題的政治解決不懈努力。僅今年以來的短短幾個月，就有若干重大舉措。在中方推動下，沙烏地和伊朗實現歷史性和解，為地區國家通過對話協商化解矛盾分歧、實現睦鄰友好樹立了典範。

中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，習近平主席訪問俄羅斯、與烏克蘭總統通話，中國特使接連訪問烏克蘭和俄羅斯等五國，推動解決烏克蘭危機。中國積極開展斡旋外交，為推動伊朗、朝鮮半島、敘利亞、巴勒斯坦等熱點問題的政治解決積極作為。今年香會上，李尚福部長演講的主題是〈中國的新安全倡議〉，到底有哪些新倡議，「新」在什麼地方，人們充滿了期待。

趙小卓強調，觀察中美在亞太安全中的作為，從理念、政策到行動，看得很清楚，美國是對抗的力量，中國是和平的力量；美國是分裂的力量，中國是合作的力量。中美之爭不僅是兩種力量的博弈，也是亞太地區兩個前景的較量。兩次世界大戰及隨後的冷戰已一再證明，對抗衝突帶來的是巨大的浩劫、災難和痛苦，人類文明已高度發達的今天，不應該再重複過去的悲劇。

對於合作共贏的前景，人們翹首以盼，但它不會自動到來，而是必須經過堅持不懈的爭取。當前亞太安全已經走到十字路口，是維護各國普遍受益的地區和平，保持繁榮發展勢頭，還是鼓動對立對抗，重蹈冷戰和熱戰的覆轍，相信地區國家會給出自己的判斷，作出正確的選擇。