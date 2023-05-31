眼睛是人類的靈魂之窗，但是隨著年齡增長，水晶體磨損就會產生混濁的情況，造成視力模糊，這也就是所謂的「白內障」。天主教輔仁大學附設醫院眼科醫師張耘嘉表示，白內障是很多人都會碰到的眼睛疾病，差別只在於發病年齡，不過都可以透過一些預防措施來延緩發病時間。

張耘嘉說，白內障成因就是水晶體因磨損而混濁，而混濁的過程主要與年齡有關，但除了年紀之外，還包括先天體質、糖尿病、紫外線照射、服用類固醇等，都有可能造成水晶體混濁而造成白內障，因此在臨床上，白內障病人的年齡層其實很廣泛。

目前針對白內障的醫療方式，最主要的還是透過手術，藉由人工水晶體的置換，來替代磨損、混濁的水晶體，讓病人的視力恢復正常，不過現在還是會考量病人在生活上的舒適度，如果生活不受太大的影響，也可以透過眼藥水來控制，沒有急迫性的需求，不一定需要開刀。

至於如何預防白內障的發生？張耘嘉表示，除了眼藥水之外，避免陽光的直射、服用抗氧化食品，對於延緩白內障發生都有一定的幫助，像是平常可以藉由戴帽子、配戴全視線眼鏡或使用防光的物品，都能夠保護水晶體過度接觸紫外線而造成磨損。

另外，糖尿病的病人也要注意控制病情，有服用類固醇藥物的民眾也要注意不要過量，最好配合醫師的處方來使用，因為年齡的增長我們無法控制，所以可透過外在的預防措施，來加強水晶體的「使用年限」延遲老化，如此就可以延緩白內障的發生。