臺南紡織(1440)於今(31)日，112年股東常會中，表決通過將分派現金股利0.35元；南紡集團董事長侯博明表示，紡織本業復甦緩慢，預估將於今年下半年「落底」。另據了解，南紡集團轉投資的南紡購物中心，今年前五月累計營收可望達到41億元規模，全年有機會挑戰進入年營收百億元俱樂部。

臺南紡織公司今日上午十時起，假臺南市勞工育樂中心會議室，召開112年股東常會；主席南紡董事長侯博明表示，紡織本業從去年第四季開始反轉向下，所幸去年前三季有累計盈餘，總計去年全年仍有獲利十一億餘元，每股盈餘0.7元，經董事會決議，將分派現金股利每股0.35元。

股東常會議中，股東們以出席率高達98％餘，無異議通過分派現金股利每股0.35元提案。

侯博明指出，南紡正以五大營運主軸持續邁進，在紡紗廠部分，越南廠持續朝自動化生產，而化纖廠則以優化朝客製化努力，至於土地開發方面，設置物流中心、科技園區，以及閒置土地以倉庫出租等計畫，都努力逐步落實執行中。

最大亮點之一，已營運中的南紡購物中心，自營運以來業績年年成長，去年全年營收已達86.7億元，今年截至目前為止，與去年同期比較成長率高達20％以上。同時，持股20％墾丁福華飯店的營運，伴隨解封之後，旅遊業的強勁復甦，今年全年營運成長可期。

侯博明坦言，受限於高通膨、俄烏戰爭等因素，南紡本業部分，今年到目前為止，紡織復甦相當緩慢，預估將於今年下半年「落底」反轉，然而紗廠、化纖廠目前都持續優化產品，提高客製化比率等。

另據了解，由臺南紡織轉投資南流事業體，位於南紡臺南總公司所在地的南紡購物中心，目前一、二館賣場，今(2023)年一至四月的累計營收33億，較去年營收成長5.8億，成長率22％；預估1至5月累計營收約41億，較去年營收成長9億元，成長率高達28％。

換言之，如果今年下半年景氣不下修，南紡購物持續優化目前一館與二館的商品結構，再引進具有競爭力的各種新品牌，屆時，二館規劃進行的一樓樓面，經過重量級改裝之後如成果卓越，一館南側的全新時尚概念區也將逐漸成形，相信今(2023)年，將成為南紡購物中心再次全新蛻變的ㄧ年，有機會一躍成為百貨業界年營收上百億元俱樂部的成員。