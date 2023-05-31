苗栗縣議會第20屆縣議員黃聲全，涉嫌在去年9月競選期間涉嫌以代付餐費方式賄選，經苗栗地檢署提起違反選罷法公訴並提當選無效之訴，另同區參選的縣議員候選人陳詩弦同提當選無效之訴，苗栗地院併案審理後31日判決黃聲全當選無效，黃聲全也是苗栗縣9合一地方基層選舉首件獲判當選無效的縣議員。全案仍可上訴。

綽號「扁哥」的黃聲全，曾當選苗栗縣第18屆縣議員，4年前競選第19屆縣議員連任失利後，去年東山再起參選苗栗縣第5選區縣議員，結果以吊車尾當選。但在競選期間，黃聲全因被檢警調查獲涉嫌賄選，經苗栗地檢署依違反選罷法提起公訴，並提當選無效之訴。

由於黃聲全被提起涉嫌賄選公訴，同區縣議員候選人鄭聚然、陳詩弦得票分居落選頭及第2名，一旦黃聲全獲判當選無效之訴確定後，將由鄭聚然以第1順位補進縣議員，而鄭聚然本身也捲入賄選風波，陳詩弦因而對黃聲全提出當選無效之訴。

苗栗地院受理黃聲全當選無效之訴，由庭長宋國鎮擔任審判長，法官張珈禎、黃怡玲分任陪席及承審法官，經過合議庭審理後，31日宣判，判決苗栗縣第20屆縣議員黃聲全當選無效。

合議庭調查，黃聲全於111年9月19日晚上，乘有投票權的馮姓、許姓女子與不具投票權之數名不詳民眾，在頭份市黃聲全自家經營的「9453休閒釣蝦場」包廂聚餐，黃聲全在席間前去敬酒及拜票，並於飲宴結束時表達餐費由他請客，請參與聚餐的在場人士投票支持，致使參與聚餐之人免付餐費共新台幣5370元，違反選罷法第99條第1項之賄選規定，而有選罷法第120條第1項第3款當選無效之事由。

另外，苗栗地檢署起訴吳姓男子以現金向林姓好及蔡姓男子行賄部分，無法證明吳姓男子的賄選行為係黃聲全授意、監督或指示等，與黃聲全無關。另檢方起訴陳姓男子於111年10月23日邀約聚餐的部分，係陳姓男子自費出資，無法證明陳姓男子與黃聲全有何關連。