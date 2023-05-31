AI晶片教父輝達創辦人黃仁勳在台灣掀起旋風，徐旭東今日不免被問到該時事題，被問到要不要跟進身穿皮衣，徐旭東笑答「不知道明天開始穿皮衣，我的股價會上來嗎？」。針對AI相關，徐旭東認為，AI確實可減少不必要的人力，儘管未來依舊會缺工，但缺的是「知識工」，遠傳在AI領域做了很久，今年熱烈推動，這是件好事。AI化是程序化、制度化、調解化的一套辦法，未來遠傳還會持續投入資源繼續努力。

回歸電信本業，市場最關注的就是遠傳和亞太電的合併進程，談到與亞太電的合併，徐旭東不改幽默，也似乎在暗酸對手台灣大與台灣之星一波三折的合併案，他說，「遠傳和亞太電合併是雙邊股東的願望，雙方在合約過程沒有發生不愉快的事」，更直言「合併就是合併，不像其他價格還沒談好還要再談價格，難道這是什麼商業新方向」，關於遠亞併的價錢，雙方都認為合理才會談定，且也有經過審慎的評估。

總經理井琪也說到，「遠亞併」的過程一直很順利，遠傳IT、網路技術、財務等各部門都在等，一旦公平會宣布核准後，就可向證交所提出申請、並進行兩家網路整併，順利的話可望在端午節後可以收到好消息，並於第四季完成兩家公司整併。