公速公路總局今與相關單位開「國道5號銜接蘇花改公路計畫–環境影響說明書會議」。（吳佩蓉攝）

許多民眾參與此會議。（吳佩蓉攝）

為紓解國道5號與蘇花公路交通問題，於國道5號末端與蘇花改的白米橋至東澳隧道間增設聯絡道，改善並強化蘇澳整體交通路網，分流旅次及車流量，以緩解地區交通負荷，提升交通運轉效率。高速公路局總工程司陳宏仁今（31日）開環境影響說明書會議時說，工程規畫與環說書同步進行，力拚今年核定2032年完工。

北起自國道5號蘇澳端，終點與「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」的白米橋與東澳隧道間路段銜接，路線全長約7.1公里，從新城溪北岸串接國道5號蘇澳端，並布設匝道銜接蘇澳服務區，由多個短隧道穿越九股山及糞箕湖山，終點與蘇花改進行銜接。

高公局總工程司陳宏仁表示，如蘇花安工程有提早完成，高公局一定會配合加速辦理盡早完工，讓整個路網更完善，提供大家一個安全的行車環境。目前會將環評書定稿送至環保署審查，同時把建設計畫報到行政院作核定，將按照核定計畫執行，初步估計耗資178億元左右，期程9年，包括設計、用地取得及施工。

而行政院已將蘇花安工程計畫函示交通部，因此路線分別為東澳、南澳、和平、和中、和仁等路段，經過多處原鄉部落，依照原住民族基準法，需開部落會議與原民溝通，預計2025年開工，2032年完工通車，工期約7年。

另民眾關心文化資產的部分，路線將通過「武荖坑考古遺址」北側範圍，高公局擬採隧道形式穿越，可大幅降低對考古遺址的破壞，竣工通車後，未有挖填等施工行為，將不會對該區域文化資源造成衝擊。