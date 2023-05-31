疫後國旅市場復甦，觀光飯店超前部署搶夏日旅宿商機，獲富比世旅遊指南精選「台北最美泳池」的寒舍艾麗酒店，將於6月10日起至9月9日，每隔周六下午至晚上時段舉辦七場戶外高空池畔派對，入場女生每位500元含清涼飲品一杯，男生每位1,200元含兩杯飲品。配合活動檔期，每場限量推出「樂游秘境」住房專案，派對當日入住每晚7,600元＋15.5％起，再贈AIR SPACE人氣商品「素色單綁帶厚杯款比基尼」及「側綁帶泳褲」完整乙套，可選擇尺寸不可挑色，每套價值1,980元，邀請賓客置身於城市中的秘境花園，享受音樂、美食及美酒，以台北101為伴，在旖旎風光下盡情暢泳或在池邊起舞。

寒舍艾麗酒店攜手派對規畫經驗豐富的OASIS POOL PARTY合作，集結陽光、池畔、比基尼、音樂等多樣元素，分別於6月10日、7月1日、15日、29日、8月12日、26日及9月9日共七天，下午1點至晚間8點於飯店七樓戶外泳池打造全新池畔派對，除了第一排飽覽台北101天際線景觀外，現場也提供多樣清涼飲品、酒類，以及紐奧良雞肉捲、熱狗大亨堡、松露薯條等美味點心，每份200元起。活動更邀請多位知名DJ親臨現場，包含知名高空酒吧CE' LA Vi Taipei音樂總監、參與過台北金馬影展活動的POPPA BAER等輪番演出，替活動助燃熱力，相約三五好友一同參加，可依人數選擇包廂、池畔沙發、躺椅等座位區，每區低消8,000元＋10％起，在喧鬧的城市秘境中享受歡樂愜意的時光，為盛夏增添精彩回憶。

此外，派對當日也限量推出「樂游秘境」住房專案，雙人入住精緻客房每晚7,600元＋15.5％起，專案包含兩位派對入場憑證及四杯池畔飲品，讓賓客在炫彩燈光及潮流音樂中瘋玩一夏，派對結束後可直接回到舒適的客房休憩、免於舟車勞頓，再贈AIR SPACE比基尼及泳褲乙套，可選擇尺寸不可挑色，翌日早晨還可以優惠價每房1,000元加購自助早餐，於洋溢自然及藝術氛圍的LA FARFALLA義式餐廳品嚐美饌補足活力，為夏日規劃最HIGH、最有趣的城市輕旅行。

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