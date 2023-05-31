外媒報導在台灣爆紅的「大王具足蟲拉麵」。

人氣拉麵店日前推出的限定「大王具足蟲拉麵」爆紅，這則新聞甚至登上CNN、路透社等外媒，引發國外網友熱議。不過網友們反應分歧，有人看到14隻腳的大王具足蟲橫跨拉麵碗的衝擊畫面後驚呼「WTF」（見鬼了），有人留下一堆嘔吐貼圖，也有網友淡定評論「他們什麼都吃耶」，有人擔心是否會引發下一場疫情。

台北人氣拉麵店22日宣布推出限定「大王具足蟲」拉麵，強調大王具足蟲是「夢幻食材」，主要食用鯨魚、魷魚等腐食。

A 14-legged giant isopod is the highlight of a new dish at a ramen restaurant in Taipeihttps://t.co/DPZS67660p — CNN (@CNN) May 30, 2023

美國有線電視新聞網（CNN）29日刊登路透社一篇題為「台北最火新菜是一隻14隻腳的甲殼動物」報導，首圖搭配一張超大大王具足蟲橫跨整個拉麵碗的照片，還附上路透社拍攝店家處理食材、顧客開心享用的影片。

路透社拍攝台灣人享用大王具足蟲拉麵。（圖／路透社）

報導提到，自從店家推出這款限定拉麵後，已經有超過100人預約享用。

37歲拉麵店老闆胡先生一邊拿起一隻巨大的大王具足蟲讓客人拍照、一邊受訪說，「牠之所以吸引人是因為牠的外表—牠長得非常可愛。」

"It is so attractive because of its appearance - it looks very cute" oh...ok. — Matron (@EyespyLV) May 30, 2023

店家用清蒸的方式料理大王具足蟲，一碗拉麵要價台幣1480元。

一名食客邊吃邊描述，大王具足蟲的口感介於螃蟹及龍蝦之間，肉質綿密有嚼勁。

路透社拍攝台灣人享用大王具足蟲拉麵。（圖／路透社）

報導也提到，「大王具足蟲」拉麵上市後，部分學者擔憂可能帶來健康隱憂，「底拖網捕魚」技術也可能對生態造成影響。大王具足蟲主要棲息在水下365至730米深處。

針對學者擔憂，受訪黃姓食客不以為意，認為如果真如店家所稱並未刻意捕撈，有機會的話，每個人都該來試試看，「我非常榮幸能有機會來品嚐。」

路透社拍攝台灣人享用大王具足蟲拉麵。（圖／路透社）

CNN將報導分享在推特上後引發網友熱議，其中一則貼文吸引超過25萬人次瀏覽，加拿大電視網（CTV）也在推特轉發路透社的這則報導，瀏覽人次將近2萬人。

WTF???



Taipei's hottest new menu item is a 14-legged crustacean https://t.co/2gJsjp6bij — Charlotte Wolters (she/her) (@CharltteWolters) May 30, 2023

WTF — BL1942 (@1942Bg) May 30, 2023

有趣的是，國外網友的反應相當多元，不少人看到拉麵碗上超大的大王具足蟲後頗受衝擊，只回了「WTF」（見鬼了）三個字母，不少人留下一堆嘔吐貼圖，有網友似乎很懂台灣人的飲食文化，淡定回覆「他們什麼都吃耶」，有人擔心是不是又會發現什麼新病毒、爆發疫情，不過也有外國網友抱持開放態度，表示只要大王具足蟲不會因此絕種，自己願意嚐試。

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 — Raspberri Raspberri (@RaspberriR) May 30, 2023

Oh they can eat everything — sheraz Mehmood (@sherazM41317649) May 30, 2023

What virus might find it's way to humans this time? — it's I 📯 🏳️‍🌈 ✡ (@antique_one) May 30, 2023