人氣拉麵店日前推出的限定「大王具足蟲拉麵」爆紅，這則新聞甚至登上CNN、路透社等外媒，引發國外網友熱議。不過網友們反應分歧，有人看到14隻腳的大王具足蟲橫跨拉麵碗的衝擊畫面後驚呼「WTF」（見鬼了），有人留下一堆嘔吐貼圖，也有網友淡定評論「他們什麼都吃耶」，有人擔心是否會引發下一場疫情。
台北人氣拉麵店22日宣布推出限定「大王具足蟲」拉麵，強調大王具足蟲是「夢幻食材」，主要食用鯨魚、魷魚等腐食。
美國有線電視新聞網（CNN）29日刊登路透社一篇題為「台北最火新菜是一隻14隻腳的甲殼動物」報導，首圖搭配一張超大大王具足蟲橫跨整個拉麵碗的照片，還附上路透社拍攝店家處理食材、顧客開心享用的影片。
報導提到，自從店家推出這款限定拉麵後，已經有超過100人預約享用。
37歲拉麵店老闆胡先生一邊拿起一隻巨大的大王具足蟲讓客人拍照、一邊受訪說，「牠之所以吸引人是因為牠的外表—牠長得非常可愛。」
店家用清蒸的方式料理大王具足蟲，一碗拉麵要價台幣1480元。
一名食客邊吃邊描述，大王具足蟲的口感介於螃蟹及龍蝦之間，肉質綿密有嚼勁。
報導也提到，「大王具足蟲」拉麵上市後，部分學者擔憂可能帶來健康隱憂，「底拖網捕魚」技術也可能對生態造成影響。大王具足蟲主要棲息在水下365至730米深處。
針對學者擔憂，受訪黃姓食客不以為意，認為如果真如店家所稱並未刻意捕撈，有機會的話，每個人都該來試試看，「我非常榮幸能有機會來品嚐。」
CNN將報導分享在推特上後引發網友熱議，其中一則貼文吸引超過25萬人次瀏覽，加拿大電視網（CTV）也在推特轉發路透社的這則報導，瀏覽人次將近2萬人。
有趣的是，國外網友的反應相當多元，不少人看到拉麵碗上超大的大王具足蟲後頗受衝擊，只回了「WTF」（見鬼了）三個字母，不少人留下一堆嘔吐貼圖，有網友似乎很懂台灣人的飲食文化，淡定回覆「他們什麼都吃耶」，有人擔心是不是又會發現什麼新病毒、爆發疫情，不過也有外國網友抱持開放態度，表示只要大王具足蟲不會因此絕種，自己願意嚐試。
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