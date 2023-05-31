馬偕紀念醫院今天舉辦第21任總院院長授職及就任典禮，新任院長張文瀚由前總院長劉建良手中接下印信，誓言以最大的努力和謙卑的態度接續，帶領馬偕醫療體系成為幸福安全快樂的大家庭。同為急診科醫師的健保署長石崇良也到場祝賀，他形容張文瀚很謙虛、樂觀、人緣很好，相信他能帶領馬偕醫院更加成功。

張文瀚專長為急診醫學科、外科、外傷科、長照醫學科、重症醫學科、老人急重症醫學科，曾任馬偕紀念醫院總院副院長、急診醫學部主任、院長室發言人。2016年八仙塵爆事件中，帶領醫院團隊救治91名嚴重燒燙傷者，不僅救治傷者最多，也是高燙傷面積傷者死亡率最低的醫院。

張文瀚擔任副院長期間，整合國內外醫療資源，拓展國際醫療服務，協助國家進行醫療外交，在吉里巴斯和聖文森長期執行醫療支援計畫，並帶隊前往柬埔寨與緬甸進行義診，並派遣醫療團隊前往柬埔寨與緬甸進行義診，提供人道醫療服務。

馬偕醫療財團法人董事周恬弘說，張文瀚長期在急診醫學領域耕耘，推動重症醫學聯甄制度，成立老人急重症醫學會和國際期刊，推動台灣大型活動緊急醫療照護模式的建立，擔任多個重症、外傷、緊急救護、智能醫療等相關醫學會的理監事；他也積極從事教學與研究，已發表180篇左右的研究論文，去年9月史丹佛大學公布的全球前2％頂尖科學家名單中，和其他5位馬偕院校同仁一起入榜。

張文瀚說，幸福醫院要有三個要素，先天優良遺傳本質、後天安全環境、願意服侍的心理素養，讓醫院成為幸福、安全、快樂的大家庭。他提到，上任後第一件事是建立更深的美德，將成立文化推展委員會，讓馬偕文化根深蒂固在每位馬偕人心中。

同為急診科醫師、台南子弟的石崇良也特別到場祝賀。石崇良形容張文瀚很謙虛、樂觀，且人緣很好，在醫學上有很多貢獻，也有很多創新發明，特別是精準醫療、數位醫療方面有很多研究和發展，非常佩服他；雖然新冠肺炎降級，但未來還會有未知的危險，相信張文瀚可以帶領馬偕醫院更加成功。