新加坡前交通部長呂德耀受委擔任新加坡駐美國大使。據新加坡媒體援引星國外交部消息報導，呂德耀將從下個月起，到華盛頓接替任職超過10年的現任駐美大使米爾普里（Ashok Kumar Mirpuri）。
曾任新加坡前海軍總長的呂德耀在2009年到2015年期間，先後擔任新聞、通訊及藝術部長和交通部長；後來在2017年到2023年期間，先後出任駐日本和中國大使。
另外，新加坡外交部前副常任秘書王永泉和前東南亞司司長薛心遠也受委從下個月起，分別出任新加坡駐日本和駐菲律賓大使。
新加坡前交通部長呂德耀受委擔任新加坡駐美國大使。據新加坡媒體援引星國外交部消息報導，呂德耀將從下個月起，到華盛頓接替任職超過10年的現任駐美大使米爾普里（Ashok Kumar Mirpuri）。
曾任新加坡前海軍總長的呂德耀在2009年到2015年期間，先後擔任新聞、通訊及藝術部長和交通部長；後來在2017年到2023年期間，先後出任駐日本和中國大使。
另外，新加坡外交部前副常任秘書王永泉和前東南亞司司長薛心遠也受委從下個月起，分別出任新加坡駐日本和駐菲律賓大使。
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