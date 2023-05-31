▲基隆市長謝國樑（左）表示，暖暖有這麼棒的在地特色文化產業，市府會思考如何推廣給更多外縣市遊客知道，促進經濟觀光發展。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（中）實際體驗在俗稱「菁礐」的染池中攪拌染劑。（徐佑昇攝）

▲大菁農場內有按照傳統古法「復刻」出具有「三圓一方」特色的染池，相當特別。（徐佑昇攝）

▲基隆市傳統文藝農業協會理事長王醒之（右一）向市長謝國樑（左一）與民眾說明暖暖大菁的「藍染產業鏈」過去的輝煌歷史。（徐佑昇攝）

位於基隆市暖暖區的「大菁農場」，在早期是台灣天然的染劑「藍染」其原料「大菁」的主要產地，在一百多年前甚至是出口至中國大陸經濟作物的第一名。基隆市傳統文藝農業協會於31日舉辦「來打一手暖暖藍！」的藍染體驗活動，市長謝國樑也出席體驗支持。

重現古法藍染工藝 謝國樑體驗大菁手作

謝表示，像大菁農場這樣在地又有特色的產品，市府會來思考要如何讓它能夠有效的商業化，來促進基隆暖暖在地經濟發展與觀光。前議員王醒之表示，期許謝市府不要像前市府一樣「無視」暖暖大菁的文化發展，讓暖暖可以更棒更好。

市長謝國樑出席活動表示，今天很開心可以與好朋友們一起來大菁農場體驗傳統的「打藍」工藝，把過去藍染的文化重現，覺得非常棒。現今社會逐漸強調永續環保，所以現在大菁用這種復古又天然的方式，是非常符合潮流的。

謝認為，未來市府會來思考，如何把這麼有意義的在地藍染文化，透過與在地協會的討論，來推廣到其他外縣市，讓各地遊客都能來暖暖體驗藍染，也來幫基隆創造更大的觀光效益與促進經濟。

活動當天由於受到馬娃颱風外圍環流的影響，現場雨勢不小，但是沒有澆熄參與民眾的熱情。由當初建立起大菁農場的王國緯老師帶領市長謝國樑親自體驗製作染劑，並於染池「菁礐」中攪拌染劑至泡沫呈現藍色撞才算完成。該菁礐特別之處在於，它是按照古法仿製的「復刻版」，具有「三圓一方」的特色。

主辦單位基隆市傳統文藝農業協會理事長王醒之表示，藍染文化是暖暖在地最值得自豪的產業，過去在1850年到1880年左右，由大菁萃取製作而成的「藍錠」，出口到中國大陸的產值，一度是全台第一，由此可見過去藍染產業鏈的輝煌。而現在各地開始重視在地文化觀光的發展，本來就具有獨特藍染產業的暖暖，更是值得推廣的最好標的。