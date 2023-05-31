第12屆2023年亞洲急診醫學會(ACEM 2023–EMS COMPETITION)自4月28日起至30日止在菲律賓盛大舉辦，為期3天，新北市政府消防局代表隊伍於5國11隊參賽隊伍中榮獲亞軍殊榮，消防局局長李清安帶領內湖三軍總醫院急診醫學部白豐誠醫師、板橋中隊隊員陳冠佑、淡水分隊隊員蘇韋禎、海山分隊隊員宋威儀、新莊分隊隊員劉光祖等高級救護技術員，在今天新北市政會議上獻獎，侯友宜市長親自受獎，並鼓勵及肯定獲獎選手。

侯友宜表示，提升本市OHCA康復出院率是本府的重要政策，OHCA康復出院率從99年的3.1%大幅提升至112年5月20日的11.31%，甚至超越了疫情前的水準，為持續追求卓越精進新北市緊急救護服務水平，消防局邁向國際觀摩各國到院前緊急救護技術創新作為，與各國好手同場競技，一路過關斬將，最後脫穎而出，為新北爭光，將榮耀帶回新北，實屬不易。

參賽獲獎隊員合影。(新北市消防提供)

參賽獲獎隊員合影。(新北市消防局提供)

獲獎同仁表示，參賽的選手自行利用勤務放假之餘自組練習並自發性組隊前往競賽，除希望了解其他國家在到院前緊急救護專業領域，同時也能跟其他國家菁英團隊交流，榮獲亞軍殊榮，是給自己及團隊最大的肯定及鼓勵。

消防局局長李清安指出，新北市重視到院前緊急救護醫療服務品質，參與國際競賽，使同仁能自我實現及自我肯定，培養具備國際緊急救護競爭力，期待帶給新北市市民更安全安心的救護服務。