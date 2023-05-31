美國五角大廈（美國防部）日前稱中方拒絕美方有關在新加坡舉行兩國防長會晤的提議，近年來也多次拒絕美方關於兩軍各層級交流的請求。對此，大陸國防部新聞發言人譚克非表示，當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方，呼籲美方以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

據大陸國防部微信公眾號消息，譚克非稱，中方重視發展中美兩軍關係和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流並未中斷。我想強調的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

第20屆「亞洲安全峰會」（香格里拉對話）預定6月2日至4日在新加坡登場，中國大陸已宣布國防部長李尚福將於5月31日至6月4日應邀出席，並訪問新加坡，屆時李尚福是否在香會場邊會見美國防長奧斯汀，受到外界關注。但五角大廈已證實，大陸拒絕美方的會晤請求。