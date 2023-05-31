實境綜藝《花甲少年趣旅行》最新組合為蔡秋鳳、游安順、黃鐙輝、安心亞，4人日前結伴到花蓮去旅行，享受開心的假期。安心亞受訪時，表示對蔡秋鳳的「反差萌」印象最為深刻，「因為之前沒有太多的認識，在這次旅程裡，發現秋鳳姐好可愛，人來瘋、無厘頭、少根筋的樣子，跟她唱歌專業樣子落差好大，這樣真實的個性很親近、好討人喜愛。」

安心亞坦言因為自己是怕生的人，所以旅遊前很擔心自己的緊張不自在讓旅伴感到尷尬，「我有點擔心旅伴，我不知道怎麼自然的相處，所以在不知道旅伴是誰的狀態下，比較沒有安全感。」

安心亞（後排中）表示跟游安順（後排左）、黃鐙輝、蔡秋鳳（前排中）一起旅遊相當開心。（MyVideo提供）

她也提到，一開始擔心會和旅伴相處不來，但一看到旅伴就立刻輕鬆起來，「我心裡非常激動，想到可以跟他們一起玩五天四夜，也太幸運了，花甲組有我熟識的順哥，還有巨星歌后秋鳳姐，鐙輝哥也是熟識的嗨咖。」一起旅遊後，她發現四人的頻率很合，真的很像一家人出遊，相處每分每秒都覺得很舒適、很快樂。

安心亞也大力稱讚黃鐙輝是「貼心男孩」，「他很照顧鳳姐，都會在第一時間知道姐需要什麼，觀察力很強」，她也稱讚黃鐙輝還很會逗笑旅伴們，「不管行程跑得多累了，他（黃鐙輝）開著車還是照樣可以把氣氛帶起來，大家又一起跟著笑笑鬧鬧。」

談到旅程最大收穫，安心亞感激的說：「這五天四夜一起在花蓮的點點滴滴，每個畫面都是那麼的值得收藏起來，這是跟別人或是其他不同的地點都無法取代的美好旅程。」旅途中有意見不同的時候？安心亞笑說，阿爸（游安順）、鳳姐（蔡秋鳳）說什麼都是對的。《花甲少年趣旅行4》於每周六晚上10點於MyVideo網路獨家播出。