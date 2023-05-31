國立東華大學28日深夜發生學生校內騎機車自撞車禍，一名23歲潘姓男大生酒後駕駛，不慎自撞校園路邊路燈，造成腹部重傷，送醫救治後，生命跡象穩定，人卻依然昏迷不醒。經查，其酒測值高達0.73mg／L，涉犯公共危險罪嫌，至於確切肇因仍待警方釐清。

國立東華大學23歲潘姓男大生酒後騎機車不慎自撞校園路邊路燈，造成腹部重傷，送醫救治後生命跡象穩定，人卻依然昏迷不醒。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自台北市的潘姓男大生就讀東華大學英美語文學系二年級，是住校生，28日凌晨0時10分被人發現躺在學校後門、管制口前的路燈下，救護人員到場發現現場血跡斑斑，且潘已呈現昏迷狀態，給予包紮止血等初步治療後送花蓮慈濟醫院。

警方表示，潘男28日凌晨0時10分，騎乘機車從東華大學志學道東往西方向欲出校門，不明原因撞擊路面邊緣後，接著再自撞路燈，造成腹部等處受傷，經初步調查，潘有合格駕照，不過抽血酒測值換算呼氣約0.73mg／L，涉犯公共危險罪嫌，因人目前仍昏迷，事發原因仍待釐清。

國立東華大學23歲潘姓男大生酒後騎機車不慎自撞校園路邊路燈，造成腹部重傷，送醫救治後生命跡象穩定，人卻依然昏迷不醒。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

對此，東華大學表示，針對學校易發生車禍路段除移除路樹外，亦有在路燈下方增加防撞設施，此次事故地點鄰近校門管制口，是路燈明亮區，現場也有防撞桿引導車輛通行，由於校內沒有販售酒精飲品，後續原因仍待警方調查釐清。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！