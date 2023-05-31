黃仁勳來台掀起旋風。（資料照）

晶片教主、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台一舉一動受關注，他透露前幾天去一家餐廳，點一道菜真的太好吃了，但得知那道菜叫「蒼蠅頭」後，黃仁勳直呼那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字，讓全場大笑，讓教父認證的餐廳為「花娘小館」，位於捷運小巨蛋附近，平日晚上幾乎滿座，生意不錯。

綜合媒體報導，黃仁勳於30日在南港展覽館，出席全球媒體與分析師問答，在回答媒體提問前，他突然打岔談起幾天前去的餐廳，黃仁勳先問那道菜的名字，得知叫「蒼蠅頭」，先用中文說「那真的太好吃了」，但隨後又笑說，「那道菜那麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。

黃仁勳除了大讚那家餐廳，也對服務生親切態度印象深刻，直喊餐廳應該幫他加薪，因為他值得。

據報導，該餐廳是位在北市松山區巷弄中的「花娘小館」，以川菜為主，搭配上海菜、客家料理，開業五、六年，深獲許多老饕喜愛，平日晚上幾乎滿座，生意不錯，價格約在2、300元左右，並不算貴。