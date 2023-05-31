砂石車終極大迴轉 機車騎士棄車逃命

有民眾在網路社團PO出影片，只見一輛砂石車來個終極大迴轉，同時間一輛機車騎士剛好行經，嚇得趕緊棄車逃命，而機車車頭被砂石車輪輾過，而這位阿伯騎士幸好逃的夠快才沒有發生意外，非常驚險。桃園市大溪警方則說，這起意外發生在大溪交流道南興聯絡道永昌路，但相關人並未報案，呼籲機車騎士遇到大型車輛轉彎時，應保持距離或可以按鳴喇叭警示。

大溪警方指出，日前轄區內大溪交流道南興聯絡道永昌路上，一部營業曳引車於加油站內因迴轉時，因未注意到視野死角，不慎擦撞欲離開加油站的民眾機車，所幸該名機車騎士反應迅速及時閃避，並未釀成任何人員傷亡。

警方呼籲，因車輛轉彎時前後輪路徑不同會產生內輪差，車輛越大內輪差範圍越大，尤以營業曳引車多附掛後車斗，車身長度多超過12米，內輪差範圍相對更大，因此如遇到大型車輛轉彎時，建議保持距離或可以按鳴喇叭警示，另大溪警分局即日起展開連續2周針對大型車加強執法措施，首日已有取締到大型車超速及違反禁行路線等違規，未來將持續取締，以維持安全交通環境。