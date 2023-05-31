根據車市研究公司Jato與路透社分享的數據，中國是特斯拉（Tesla）Model Y的最大市場，並幫助Model Y成為今年第1季全球最暢銷的車款。

馬斯克（Elon Musk）今天訪問中國，這是他3年來首次，凸顯這個電車市場的重要性。

數據顯示，特斯拉今年首季共賣出26萬7171輛Model Y，其中9萬4469輛在中國售出，高於美國的8萬3664輛和歐洲的7萬1114輛。整體而言，美國是特斯拉最大的市場。

數據顯示，Model Y在全球銷量排名第1，接著是豐田（Toyota）Corolla、豐田Hilux、豐田Rav4和豐田Camry。 Model Y是榜單中唯一一款純電車。

馬斯克最近告訴CNBC，中美之間日益緊張的關係「應該引起每個人的關注」。特斯拉最近還與印度官員就在印度建設新工廠進行了會談。

Jato資深分析師穆尼奧斯（Felipe Munoz）預計，到2023年年底，Model Y將成為全球最暢銷車。