鎖定愛美且喜愛放鬆度假的女性客群，台北花園大酒店即日起至6月30日推出「擁抱仲夏 花園SPA假期」住房優惠，入住舒適雅緻客房，平日優惠每晚7,363元起，除提供翌日早餐外，更享有總價值6,800元的花園SPA雙人60分鐘全身深度放鬆護理課程，以及足底淨化課程10分鐘，在飯店度假釋放壓力、舒緩身心，並可免費搭乘接駁服務至飯店周邊景點，探索西門商圈與艋舺歷史文化，享受城市度假的美好氛圍。

「擁抱仲夏 花園SPA假期」優惠適合閨蜜一起相約輕旅行，換算下來等同再加上563元，即可入住一晚含早餐。透過花園SPA專業芳療師精心規劃專屬尊寵課程，包含60分鐘全身深度放鬆護理，特選芳香精油以中式經絡穴點按摩搭配西式舒壓手法，經典彌新的療癒按摩技法，舒緩細膩，使肌肉達到深層的放鬆，再搭配10分鐘足底淨化課程，以特選角質霜去除足部之足背及足底老化角質，使肌膚細緻柔嫩。

台北花園酒店全新改裝的雅緻客房，空間設計融合艋舺船舟語彙，與鄰近的西門町商圈電影等元素，定調以「旅艋舺 遊西門」為酒店主軸，客房中更串接了智能管家，透過聲控互動、音樂播放等智能體驗，此外於一樓也設置了復古的柑仔舖，復刻近50種台灣80年代的懷舊零食小點，供免費享用，為閨蜜小旅行更添回憶亮點。