中國前首富王健林旗下萬達集團頻傳變賣資產緩解流動性，萬達資金狀況令人擔憂，繼據報尋求出售20個萬達廣場、上海酒店之後，萬達將眼光又放在了數碼指數牌照上，或套現10億元（人民幣，下同）。

彭博引述息人士稱，萬達集團正與包括Tik Tok母企字節跳動在內的潛在買家就中國支付業務進行談判，有可能以約10億元出售數碼支付牌照。

部分買家稱目前談判價格可能會較10億元為低，萬達的支付牌照可以提供大量商場用戶的數據及訪問權限，字節跳動在2020年通過收購獲得類似的牌照。