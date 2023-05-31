國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（31）日中午前往立法院拜會，與黨籍立委共進午餐，並在進場時就與所有立委一一握手，致詞時他還向所有立委鞠躬致意，並說這幾天讓大家很憂心，可以看得出來，大家對國民黨這一戰，抱著一定要贏、絕對不能輸的決心，「你們的擔心我完全可以領略到，跟大家說一句歹勢，我會更打拚、更加認真」，疑似是在針對近日民調落後一事回應。
侯友宜今日拜會立法院黨籍立委，進場時就一一與所有立委握手打招呼，也直接在媒體前握起金門縣立委陳玉珍的手，一同展現和解氣勢，隨後全體人員一同拍攝合照。
侯友宜提到，每次看到委員們捍衛人民權益，在衝鋒陷陣時有所本、據理力爭，真的非常感動，今天見到黨籍立委，發現大家穿著都較輕便，屬於戰鬥型，代表國民黨立院黨團身為在野黨，是最監督政府、最認真、最負責的，所以我剛剛給大家一鞠躬，是代表全中華民國所有國民來謝謝大家，話到此處，侯再次起身鞠躬致意，強調「再一次鞠躬，感謝大家！」
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