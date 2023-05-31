詐騙橫行，彰化縣警局製圖提醒民眾小心防範。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

「新世代打擊詐欺策略行動綱領」自2022年6月實施迄今 ，彰化縣警局破獲詐欺集團42件，緝獲詐欺犯嫌264人，攔阻民眾遭詐騙案件1043件，攔阻遭詐騙金額高達5億2651萬9125元，平均每天攔阻詐騙金額超過144萬元，獲行政院頒發「懲詐英雄」及「識詐楷模」獎項，打詐成效亮眼。

彰化縣副縣長林田富前天率彰化縣警局局長張國雄等打詐彰化隊成員，參加行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」，因攔詐成效優異，獲行政院長陳建仁頒發「懲詐英雄」及「識詐楷模」獎項。

張國雄昨天在彰化縣政府5月份擴大主管會報中，將行政院獎項陳獻給擔任打詐彰化隊的縣長王惠美，感謝縣府相關局處一同加強識詐宣導，提高民眾識詐知能，與縣內26鄉鎮村里長成立打詐地方隊，讓村里長學習識詐常識，進而深入基層協助宣導，提高村里民自身識詐能力，並加強獨居年長者防詐宣導。

鑑於詐騙手法多元，為使防詐觀念有效觸及不同族群，彰化縣警察局邀請縣長、藝人、鄉鎮長、百工百業名參與錄製防詐宣導影片共計約37部。

張國雄表示，警方將持續查緝詐欺集團，並結合各局處、鄉鎮市公所、村里長辦公室及民間團體現有資源合作宣導，但最好的防制詐騙方法，就是全民識詐、防詐，讓詐騙集團騙不到，失去金流，才是打詐治本的最佳良方。

民眾除了認識詐騙手法外，心態也要正常，對於網路訊息跟不明電話、簡訊常存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、對可疑的網路人士謹慎查證身分，有任何疑慮撥打110或165求證，就能杜絕絕大部分的詐騙手法。防詐視同作戰，全民共同防詐，才能將詐騙趕出彰化。