高市府近年力推體育運動產業，鹽埕運動中心31日正式開幕啟用，這也是高雄第7座對外營運的運動中心，除了有健身房、游泳池還特別建置電競自由車室，成為全國首座結合鐵人三項訓練及開放式水域活動的運動中心，另外，高市府也宣布青春動滋券加碼方案。

高市府近年力推體育運動產業，鹽埕運動中心31日正式開幕啟用，這也是高雄第7座對外營運的運動中心。（洪浩軒攝）

鹽埕運動中心以鹽埕國中體育館為主體建築升級，整體外觀造型以童趣彩繪呈現，中心內設有羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室及綜合球場，並結合教育部體育署補助建置電競自由車室，加上緊鄰愛河畔景觀優勢，打造成為全國首座結合室內鐵人三項訓練以及開放式水域活動的運動中心。

高市府近年力推體育運動產業，鹽埕運動中心31日正式開幕啟用，這也是高雄第7座對外營運的運動中心。（洪浩軒攝）

教育部體育署推出的青春動滋券將於6月1日正式上路，為了響應活動，並加強體育運動推廣，高市府推出「運動青春，好禮大方送」動滋券加碼方案，凡是民眾持青春動滋券到高雄已開放的7座運動中心消費滿500元，即可獲得1000元健身券，更可參加月月抽獎活動。

高市府近年力推體育運動產業，鹽埕運動中心31日正式開幕啟用，這也是高雄第7座對外營運的運動中心。（洪浩軒攝）

高市府運發局表示，民眾在高雄運動中心使用青春動滋券消費，就可參加抽獎活動，抽獎禮品包含運動手錶、運動耳機、Switch等，最大獎還有GOGORO機車，每月底會在運發局臉書粉絲專業抽出10項大獎，歡迎民眾踴躍前往運動中心消費、健身。