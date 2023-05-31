中央再保險31日股東會通過今年不配發股利，會中並改選董事及解除董事的競業條款。

受防疫保單理賠影響，中再保111年稅後盈餘只有2.54億元，每股盈餘0.41元，明顯低於110年稅後盈餘20.65億元、每股盈餘3.5元，因此，中再保董事會之前即決議今年不配發股利，31日股東會無異議通過。

中再保股東會改選後董事名單分別是楊誠對、張明煜（長榮國際代表人），張彩玉、張華平（聖世公司代表人），李宜芬（財政部代表人），鄭靜芬（翔利投資代表人）；三位獨立董事分別是石百達、劉瑋以及張炳煌。

針對中再保去年稅後盈餘大幅萎縮，中再保之前已發布重訊說明，主要受法定傳染病及疫苗險業務損失影響。由於新冠疫情從去年四月份後開始升溫，該公司所承接防疫再保險業務，分保公司於每季度結束後，就前一季度完成理賠案件，依再保險約定條件向中再保提出再保攤賠申請，從去年7月份開始理賠。截至111年底，該公司法定傳染病及疫苗險業務賠款準備金提存數為10億元，並已依客戶提出之再保攤賠申請，審慎評估最終可能理賠金額。

中再保總經理鍾志宏表示，針對該公司防疫保單理賠，除了一些尚在評議中心的案件外，目前就已掌握的部份應已理賠超過9成以上，保單有二年求償期，現今仍還無法百分之百確認，由於中再保承保防疫單再保業務到「去年5月底」即全數到期，預估今年年底即可確認總理賠金額。