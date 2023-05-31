新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'，會員年中慶即將於6月1日起登場。今（2023）年度的亮點優惠，包含最受咖啡饕客喜愛的寄杯優惠85折起，周周發送咖啡金50元、咖啡周邊優惠價。活動期間下載cama cafe' APP首度註冊成為新會員，限量加碼贈送「中杯經典美式買一送一券」，輕鬆享受榮獲IIAC國際義大利咖啡品鑑學會、AICA澳洲國際咖啡大賽等多項國際評鑑大獎殊榮的現烘美味咖啡。

cama cafe'會員年中慶，3大亮點優惠包括：

l、天天喝得到新鮮現烘咖啡，寄杯優惠85折起！6月5日起至6月25日止，全系列咖啡飲品，同品項、同規格享15杯88折、30杯85折優惠，可單店寄杯、自由選擇兌換冷飲或是熱飲，隨心享用香氣四溢的現烘咖啡，再享累積cama cafe'會員點數。

2.連續3周大撒幣，周周領取50元咖啡金！下載cama cafe' APP並免費註冊成為會員，即可於6月5日至6月25日連續3周，每周打開APP領取50元咖啡金（每張面額10元，每次發送5張），所有會員皆同享優惠，活動期間加入也可領券享優惠。首次加入會員加碼贈送「中杯經典美式買一送一券」（6月1日起，限額5,000名）。

3.聯名周邊商品單一價、買oceanrich咖啡機送咖啡豆。cama cafe'於今年春季攜手日本花道藝術品牌plantica推出聯名限量周邊商品，會員年中慶期間（6月1日起至6月30日止）祭出單一特價超值優惠！花咖冷水瓶原價299元，年中慶5折入手價只要149元。花咖牛皮提袋（共有白色、灰色，兩款色選）原價350元，年中慶優惠199元，入手絕美蒐藏品的最佳時機。

咖啡器具品牌oceanrich，以簡潔的質感外觀與簡易的操作設計，獲得許多居家咖啡迷喜愛。年中慶期間（6月1日起至6月30日止），於cama cafe'指定門市購買經典萃取旋轉咖啡機、便攜式電動磨豆機，即贈半磅咖啡豆一包（口味任選），在家也能輕鬆沖煮高品質現烘咖啡。