《鯨吞億萬》（Billion Dollar Whale）作者之一的霍普（Bradley Hope）透露，涉及一馬發展公司（1MDB）弊案的大馬在逃富商劉特佐極有可能被軟禁在上海。

據馬來西亞媒體《東方日報》報導，霍普在推特上發文指出，由於與大馬的談判，以及劉特佐的同夥中國公安部前副部長孫力軍因貪汙罪被捕、中國交通建設公司（CCCC）的商業夥伴被驅逐，致使中國對劉特佐的看管更為嚴謹。霍普說，「在（大馬前首相）納吉下台後，他（劉特佐）從情報資產變成了累贅。」

他表示，劉特佐在2015年至2018年期間經常出現在澳門、香港、深圳和泰國，惟在大馬前首相納吉落敗後，劉特佐大部分皆時間都被限制在中國大陸。霍普提到，「我相信他現在被軟禁在上海。」他也在貼文詢問大馬法律，提出若大馬首相與外來勢力勾結，犧牲國家利益、主權，並濫用國家資金超額支付合約，以試圖掩蓋大宗舞弊行為，在大馬的法令中屬於什麼罪行。

另外，半島電視台近日報導指出，大馬反貪汙委員會在一封書面回復中揭露，劉特佐目前人在澳門。反貪會指出，此事得到數名曾在澳門與劉特佐會面的涉案人士的證實，如一馬公司前職員紀國添。反貪會消息人士也向《馬來郵報》（Malay Mail）證實，曾向該會調查人員通報在逃華裔富商劉特佐行踪的紀國添已經去世。紀國添是劉特佐的前助手，他在約一個月前被澳門驅逐出境。