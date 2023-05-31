73歲在萬華艋舺公園當街友的王姓男子，日前步行至文山區景美街某神壇，假意參拜後走向神桌，拿預藏的剪刀剪下神像上7面總價11萬餘元的金牌，接著拔腿狂奔，在後面休息的神壇人員看到監視器後追出，一把年紀的王發狠狂奔，但跑了10公尺仍被當場撲倒制伏。

文山二警方指出，王姓老翁是列管的慣竊，但5年多前出獄後洗心革面不再犯案，平時多靠撿東西過活，並睡在艋舺公園當街友。

王近日疑似缺錢花用，又開始重操舊業，5日下午1時許他從萬華區步行至文山區，在景美街發現1處神壇，先在騎樓對裡面的神像假意參拜，觀察到神壇人員都在後面休息，壇內無人後便偷偷潛入，拿剪刀剪走7面金牌後逃逸。

神壇人員透過監視器發現後追出，7旬的王看到後立刻拔腿狂奔，但只跑了10公尺便被撲倒，當場制伏，警方獲報後也到場將他逮捕並帶回警局。

王警訊時聲稱原本不想再偷東西，但最近生活十分拮据，一時興起才再犯案，警訊後被依竊盜罪送辦。