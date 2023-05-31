據大陸工信部微信公眾號「工信微報」5月31日消息，大陸工業和信息化部部長金壯龍在北京會見特斯拉公司執行長馬斯克，雙方就新能源汽車和智慧網聯汽車發展等交換意見。

新華社報導，大陸國務委員兼外長秦剛30日已先在北京會見馬斯克。秦剛表示，中國致力於為各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。馬斯克表示，美中利益交融，密不可分。特斯拉公司反對「脫鉤斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共用中國發展機遇。

澎湃新聞報導，5月30日下午，大陸網路平台也流傳出一張馬斯克與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群會面的照片，但未獲寧德時代證實照片真偽。

據業內人士分析，此次馬斯克與曾毓群會面，商談的內容可能會包括上海儲能超級工廠的儲能電晶供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的事宜。

今年5月，特斯拉宣布將在上海投資建設全球第二家儲能系統megapack超級工廠，根據特斯拉的上海megapack超級工廠計畫，將從寧德時代採購磷酸鐵鋰電池電芯。未來寧德時代全新的高溫電芯技術是否會應用到特斯拉上海Megapack超級工廠的產品中，拭目以待。除了儲能，雙方會商量的大事或許還有在北美合作建立電池工廠。

據業內人士分析，特斯拉可能從寧德時代尋求什麼電池技術幫助包括4680電池技術以及磷酸鐵鋰電池技術。在美國本土目前主流的技術路線中，鎳鈷錳三元正極的路線為主流，磷酸鐵鋰的電池技術幾乎為空白。目前特斯拉生產的4680電池中也使用的是三元鋰材料。如果不使用鎳和鈷，將進一步降低電池的成本。

最後，考慮到此前不久特斯拉柏林超級工廠開始交付裝載比亞迪的刀片電池的生產的MODEL Y基礎版，而此前MODEL Y基礎版一直使用的是寧德時代的磷酸鐵鋰方殼電池，因此雙方是否會鞏固並加深其最傳統的動力電池之間的合作關係，也令人產生聯想。畢竟目前，特斯拉是寧德時代動力電池的最大客戶，而特斯拉的電動汽車也面臨著擴產降本，需要電池供應商保供的頭等大事。