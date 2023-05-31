美國好萊塢最近喜事不斷！繼79歲奧斯卡影帝勞勃狄尼洛本月初宣布自己當爸之後，曾多次與他同台飆戲、現年82歲的演員艾爾帕西諾（Al Pacino）也即將迎來第4個孩子，他的經紀人昨天向美國八卦雜誌《TMZ》證實了這項消息。

據《每日郵報》報導，艾爾帕西諾現任女友是年僅29歲的電影製作人努爾阿爾法拉（Noor Alfallah）。據傳在疫情開始不久後就展開交往，去年4月共同出席朋友聚餐，席間合照被「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）PO上網，這才公開這段相差53歲的「爺孫戀」。目前阿爾法拉已懷有8個月身孕。

BREAKING: 82-year-old Al Pacino is expecting his fourth child with 29-year-old girlfriend Noor Alfallah 🎉 pic.twitter.com/hPS7s49ivD — Daily Loud (@DailyLoud) May 31, 2023

報導指出，阿爾法拉出生於科威特一個富有家庭，小時候隨父母移居美國。她大學時就讀洛杉磯名校UCLA影劇學院，畢業後進入好萊塢，參與電視電影製作。

感情路上，阿爾法拉似乎對老男人情有獨鍾，過去交往的對象有74歲的「滾石樂團」搖滾歌手米克傑格（Mick Jagger）以及91歲的演員克林伊斯威特（Clint Eastwood，以上皆為交往時年齡）。外媒《Page Six》引述消息人士指出，艾爾帕西諾儘管年紀比女友的父親還大，兩人在溝通上卻不成問題，感情相當甜蜜。